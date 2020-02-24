2020-02-24T11:19:22+03:00
Экономика

На аренду «однушки» жителю Тверской области придётся потратить 36% от средней зарплаты

Такой вывод следует из анализа доступности съёмного жилья в регионах страны
Виктория ТУШКОВА
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Арендовать однокомнатную квартиру в Тверской области не очень выгодно, по сравнению с многими другими регионами.Арендовать однокомнатную квартиру в Тверской области не очень выгодно, по сравнению с многими другими регионами.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Тверская область попала на 63 место в рейтинге субъектов РФ по выгодности аренды однокомнатной квартиры.

Подсчёты сделали эксперты портала Domofond.ru. Они сравнили средние зарплаты и стоимость аренды «однушки» в регионах страны и составили рейтинг из 83 субъектов России (в список не вошли Москва и Санкт Петербург, а только Подмосковье и Ленобласть). Субъекты страны ранжировали в зависимости от разницы между размером средней заработной платы и стоимостью аренды.

Как отмечают специалисты, больше всего денег сохранят жители Магаданской области — 83395 руб. На оплату аренды им потребуется 23 000 рублей, это 22% зарплаты. Меньше всего, 13 645 руб., разница в Дагестане: съёмная квартира здесь обойдётся в 13 000 рублей или 49% зарплаты.

Тверская область оказалась на 63 месте списка. За среднюю стоимость аренды «однушки» в Верхневолжье специалисты взяли 12000 рублей, за средний доход — 33168 рублей. Соответственно, по подсчётам экспертов, на аренду однокомнатной квартиры жителю нашего региона придётся потратить около 36% дохода. И после оплаты аренды у среднестатистического жителя Тверской области останется 21168 рублей.

А КАК У СОСЕДЕЙ

Столько же, 21168 рублей, останется после аренды квартиры у наших соседей - новгородцев. У жителей Смоленской области — чуть меньше, 21078 рублей. Ещё меньше у псковитян — 20800 рублей.

Остальные наши соседи оказались в списке выше Тверской области. 24 934 рублей останется в кармане после аренды «однушки» у жителя Ярославской области. У жителя Вологодской области — 27 160 рублей и 35 006 рублей — у жителя Подмосковья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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