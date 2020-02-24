23 февраля в разных районах Тверской области машины съезжали в кюветы

24 Февр. 2020 2020-02-24T12:17:18+03:00

Машины переворачивались и съезжали в кювет. Фото: УГИБДД по Тверской области

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23 февраля в Тверской области произошло немало ДТП, когда машины съезжали в кюветы.

Так, в 7:33 в Кесовогорском районе на 48 км автодороги Бежецк - Кесова Гора - Кашин автомобиль Рено при крутом развороте съехал в кювет, после чего опрокинулся. Сообщается, что пострадал 56-летний водитель (был трезвый). Угрозы его жизни нет.

Чуть позже, в 14:31, еще одно ДТП произошло в Кимрском районе около деревни Симоново. Автомобиль, съехав с дороги, еще и совершил наезд на препятствие.

Позже водитель пояснил, чта авария произошла из-за того, что машина колесом зацепила обочину. После этого она съехала в левый кювет по ходу движения.

- Пострадал пассажир, угрозы его жизни нет. Водитель был трезв, - сообщают в УГИБДД Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU