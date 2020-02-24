Несколько тысяч человек в Тверской области увидели свет
Вечером 23 февраля пресс-служба правительства Тверской области сообщила о ликвидации аварии на электросетях в семи районах региона.
Напомним, из-за штормовой погоды жители Ржевского, Старицкого, Бежецкого, Сонковского, Максатихинского, Весьегонского и Молоковского районов, в которых проживает не менее 100 000 человек, 23 февраля остались без электричества. Шквалистый ветер оборвал линии электропередач.
Для ликвидации аварий к местам ЧП выехали 91 аварийно-восстановительная бригада - 291 человек и 103 единицы спецтехники.
Аварии произошли на 29 воздушных линиях высокого напряжения. Локально неподключенными остаются несколько линий напряжением 380 вольт.
Ликвидация последствий ЧП находилась на особом контроле у губернатора Игоря Рудени.
Сейчас можно считать, что электроснабжение почти полностью восстановлено во всех пострадавших от урагана районах региона.
ИСТОЧНИК KP.RU