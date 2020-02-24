2020-02-24T09:02:39+03:00
Происшествия

Несколько тысяч человек в Тверской области увидели свет

Электроснабжение почти полностью восстановлено во всех районах региона
Олег ХАДАЕВ
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Ураган изрядно потрепал электросети Тверской области, оставив без света не менее 100 000 человек.Ураган изрядно потрепал электросети Тверской области, оставив без света не менее 100 000 человек.Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
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Вечером 23 февраля пресс-служба правительства Тверской области сообщила о ликвидации аварии на электросетях в семи районах региона.

Напомним, из-за штормовой погоды жители Ржевского, Старицкого, Бежецкого, Сонковского, Максатихинского, Весьегонского и Молоковского районов, в которых проживает не менее 100 000 человек, 23 февраля остались без электричества. Шквалистый ветер оборвал линии электропередач.

Для ликвидации аварий к местам ЧП выехали 91 аварийно-восстановительная бригада - 291 человек и 103 единицы спецтехники.

Аварии произошли на 29 воздушных линиях высокого напряжения. Локально неподключенными остаются несколько линий напряжением 380 вольт.

Ликвидация последствий ЧП находилась на особом контроле у губернатора Игоря Рудени.

Сейчас можно считать, что электроснабжение почти полностью восстановлено во всех пострадавших от урагана районах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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