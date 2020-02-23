На трассе М-11 в Тверской области девушка-водитель протаранила бетонное ограждение
Ее забрала "скорая" до приезда ГИБДД
"Скорая помощь" забрала пострадавшую до приезда ГИБДДФото: Иван ВИСЛОВ
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Авария произошла 23 февраля, на 147-м км автодороги М-11 "Нева", в Конаковском районе, Тверской области.
В региональном УГИБДД России сообщили, что девушка-водитель, направляясь в сторону Санкт-Петербурга, на участке дороги с мокрым асфальтом, наехала на металлическое бетонное ограждение.
Мимо ДТП, в противоположном направлении, проезжала "скорая помощь" и забрала пострадавшую до приезда патруля ДПС. Какие травмы у пострадавшей - неизвестно.
Подробности аварии уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU