На трассе М-11 в Тверской области девушка-водитель протаранила бетонное ограждение

23 Февр. 2020 2020-02-23T20:12:00+03:00

Ее забрала "скорая" до приезда ГИБДД

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Авария произошла 23 февраля, на 147-м км автодороги М-11 "Нева", в Конаковском районе, Тверской области.

В региональном УГИБДД России сообщили, что девушка-водитель, направляясь в сторону Санкт-Петербурга, на участке дороги с мокрым асфальтом, наехала на металлическое бетонное ограждение.

Мимо ДТП, в противоположном направлении, проезжала "скорая помощь" и забрала пострадавшую до приезда патруля ДПС. Какие травмы у пострадавшей - неизвестно.

Подробности аварии уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU