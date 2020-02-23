2020-02-23T18:26:28+03:00
Происшествия

Энергетики продолжают работы на поврежденных электросетях Тверской области

Восстановлено электроснабжение четырех районов
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области продолжаются восстановительные работы на электросетях Фото: ПТОВ Тверской области продолжаются восстановительные работы на электросетях Фото: ПТО
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В Тверской области 23 февраля энергетики "Тверьэнерго" продолжают восстановительные работы на поврежденных ветром электросетях Тверской области.

Напомним, из-за шквалистого ветра, который ночью бушевал в регионе, несколько районов остались без света. Больше всего пострадали жители Ржевского, Старицкого, Бежецкого, Сонковского, Максатихинского, Весьегонского и Молоковского районов.

Сейчас на объектах работает 91 аварийно-восстановительная бригада - 291 человек, 103 единицы спецтехники.

К середине дня полностью восстановлено электроснабжение жителей Бежецкого, Вышневолоцкого, Нелидовского и Осташковском районов. В эксплуатацию ввели 21 воздушную линию (ВЛ) 10 кВ, часть потребителей запитана от резервных линий.

По прогнозу специалистов, электричество в обесточенных деревнях появится до конца дня.

Тверьэнерго просит жителей региона сообщать об отключениях электроэнергии по телефону Контакт-центр "Россети Центр" 8 800-50-50-115 (звонок бесплатный). Сообщения принимаются по телефону: +7 915-38-000-38 в Teleram и Viber.

ИСТОЧНИК KP.RU

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