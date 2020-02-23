Жителю Тверской области вернули украденный велосипед

23 Февр. 2020 2020-02-23T18:12:32+03:00

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В полицию обратился 59-летний владелец дачного участка в Калининском районе. Мужчина сообщил, что из хозпостройки, расположенной на территории участка, у него украли велосипед. Ущерб составил порядка 10 000 рублей.

Оперативники обследовали места возможного сбыта краденого, проверили лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности и вышли на след подозреваемого. Им оказался 34-летний житель Тверской области.

Мужчина признался в содеянном и вернул транспортное средство.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет тюрьмы. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU