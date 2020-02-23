Тверская областная картинная галерея приглашает на цикл лекций "Небесные защитники Отечества"

23 Февр. 2020 2020-02-23T17:58:41+03:00

Посетителям расскажут о чудотворных иконах и тверских князьях

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23 февраля в Тверском императорском дворце, на улице Советской, 3, состоялась первая лекция "Воины земные и небесные" из цикла "Небесные защитники Отечества".

Проект приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и посвящен образам святых правителей России.

На лекциях посетителям расскажут о чудотворных иконах-покровительницах русского воинства (29 марта), тверских князьях-отечестволюбцах от Александра Невского до Симеона Бекбулатовича (26 апреля), о памятниках древнерусского искусства в экспозиции Тверской областной картинной галереи (31 мая).

Начало лекций в 12:00. Справки и запись по телефонам: (4822) 34-31-56, 34-62-43.

ИСТОЧНИК KP.RU