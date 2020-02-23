Тверская областная картинная галерея приглашает на цикл лекций "Небесные защитники Отечества"
23 февраля в Тверском императорском дворце, на улице Советской, 3, состоялась первая лекция "Воины земные и небесные" из цикла "Небесные защитники Отечества".
Проект приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и посвящен образам святых правителей России.
На лекциях посетителям расскажут о чудотворных иконах-покровительницах русского воинства (29 марта), тверских князьях-отечестволюбцах от Александра Невского до Симеона Бекбулатовича (26 апреля), о памятниках древнерусского искусства в экспозиции Тверской областной картинной галереи (31 мая).
Начало лекций в 12:00. Справки и запись по телефонам: (4822) 34-31-56, 34-62-43.
ИСТОЧНИК KP.RU