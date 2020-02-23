Несколько районов Тверской области остались без электроэнергии из-за шквалистого ветра

23 Февр. 2020 2020-02-23T12:17:01+03:00

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В ночь с 22 на 23 февраля на Тверскую область обрушился шквалистый ветер отельными порывами до 20-22 м/с. Накануне о непогоде жителей Верхневолжья предупредили в региональном МЧС.

Сильнее всего от стихии пострадали жители Ржевского, Старицкого, Бежецкого, Сонковского, Максатихинского, Весьегонского и Молоковского районов. Там ветер валил деревья на опоры ЛЭП, на провода налипал мокрый снег. Это привело к обрывам на электросетях, и часть населенных пунктов осталась без света.

Как сообщает ТИА, со ссылкой на пресс-службу "Россети Центр", накануне вечером, 22 февраля, бригады энергетиков перешли на режим повышенной готовности, восстановительные работы в некоторых районах начались еще ночью. С 7:00 утра 23 февраля в филиале ввели особый режим - мобилизованы все силы и средства, работает Оперативный штаб.

Последствия непогоды устраняют 48 бригад, 188 человек и 55 единиц спецтехники.

Тверьэнерго просит жителей региона сообщать об отключениях электроэнергии по телефону Контакт-центр "Россети Центр" 8 800-50-50-115 (звонок бесплатный). Сообщения принимаются по телефону: +7 915-38-000-38 в Teleram и Viber.

ИСТОЧНИК KP.RU