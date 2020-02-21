Во Ржеве Тверской области спасатели помогли женщине, которая упала с моста в реку

21 Февр. 2020 2020-02-21T19:45:57+03:00

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ЧП произошло в пятницу, 21 февраля, на улице Грацинского, в Ржеве. Сообщение о том, что с моста через Волгу женщина упала в воду, поступило в ГУ МЧС России по Тверской области.

- На место убыли сотрудники аварийно-спасательной службы г. Ржева и отделение пожарно-спасательной части №12, бригада скорой медицинской помощи, представители полиции, - сообщили в пресс-службе МЧС.

Спасатели на лодке подплыли к женщине, извлекли ее из воды и передали в руки медицинской службы.

Всего на происшествие привлекалось десять человек и четыре единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU