2020-02-21T18:38:53+03:00
Общество

В Тверской области бешеная собака покусала ребенка

Животное не было привито
Ольга ТРОФИМОВА
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Бешеная собака покусала ребенкаБешеная собака покусала ребенкаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Антиген вируса заболевания выявили специалисты Тверской межобластной ветлаборатории методом постановки биологической пробы на белых мышах в патологическом материале от собаки, принадлежавшей жителю деревни Коршиково Зубцовского района.

В сопроводительных документах на патматериал было указано, что в январе текущего 2020 года собака была в контакте с енотом; через несколько недель у нее проявились признаки агрессии, и она покусала ребенка.

Против бешенства животное привито не было.

Патологический материал животного поступил в лабораторию от Управления Россельхознадзора по Тверской области и Главного управления «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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