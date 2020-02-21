В Тверской области бешеная собака покусала ребенка
Антиген вируса заболевания выявили специалисты Тверской межобластной ветлаборатории методом постановки биологической пробы на белых мышах в патологическом материале от собаки, принадлежавшей жителю деревни Коршиково Зубцовского района.
В сопроводительных документах на патматериал было указано, что в январе текущего 2020 года собака была в контакте с енотом; через несколько недель у нее проявились признаки агрессии, и она покусала ребенка.
Против бешенства животное привито не было.
Патологический материал животного поступил в лабораторию от Управления Россельхознадзора по Тверской области и Главного управления «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU