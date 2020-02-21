Волоколамский проспект в Твери встал в глухой пробке
Троллейбусы снова оказались обесточенными
Волоколамский проспект встал в глухой пробке Фото: скрин видео vk.com/"НТ|Новая Тверь"
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В пятницу, 21 февраля, около 17:00 вечера Волоколамский проспект в Твери встал в глухой пробке.
Автовладельцы в соцсетях сообщают, что затор произошел по причине того, что на проезжей части снова встали троллейбусы. Электротранспорт вновь оказался обесточенным.
Водителям советуют выбирать другой маршрут.
ИСТОЧНИК KP.RU