21 Февр. 2020 2020-02-21T17:21:26+03:00

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В пятницу, 21 февраля, около 17:00 вечера Волоколамский проспект в Твери встал в глухой пробке.

Автовладельцы в соцсетях сообщают, что затор произошел по причине того, что на проезжей части снова встали троллейбусы. Электротранспорт вновь оказался обесточенным.

Водителям советуют выбирать другой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU