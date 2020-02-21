2020-02-21T17:03:50+03:00
Общество

На предприятии в Твери электромонтажникам задолжали 250 тысяч рублей

С жалобой они обратились в прокуратуру
Ольга ТРОФИМОВА
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Работникам на предприятии задолжали 250 тысяч рублейРаботникам на предприятии задолжали 250 тысяч рублейФото: Валерий РОМАНОВ
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В прокуратуру Пролетарского района Твери с коллективной жалобой обратились работники ООО "СПЕЦЭЛЕКТРОСТРОЙ" и сообщили о невыплате заработной платы.

Установлено, что общество задолжало работникам, трудящимся в должности электромонтажников, 250 тыс. рублей.

Прокуратурой в суд направлены семь исковых заявлений о признании отношений между работниками и организацией трудовыми и взыскании с работодателя задолженности по заработной плате.

В ходе рассмотрения гражданского дела стороны заключили мировое соглашение. Долг погашен в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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