На предприятии в Твери электромонтажникам задолжали 250 тысяч рублей

21 Февр. 2020 2020-02-21T17:03:50+03:00

Работникам на предприятии задолжали 250 тысяч рублей Фото: Валерий РОМАНОВ

С жалобой они обратились в прокуратуру

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В прокуратуру Пролетарского района Твери с коллективной жалобой обратились работники ООО "СПЕЦЭЛЕКТРОСТРОЙ" и сообщили о невыплате заработной платы.

Установлено, что общество задолжало работникам, трудящимся в должности электромонтажников, 250 тыс. рублей.

Прокуратурой в суд направлены семь исковых заявлений о признании отношений между работниками и организацией трудовыми и взыскании с работодателя задолженности по заработной плате.

В ходе рассмотрения гражданского дела стороны заключили мировое соглашение. Долг погашен в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU