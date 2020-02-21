В Твери росгвардейцы задержали "домушницу"
Женщина проникла в дом и украла мобильный телефон
Росгвардейцы в Тверской области задержали подозреваемую в краже Фото: vk.com/"Росгвардия_Тверь"
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В полицию обратился житель Торопца и сообщил, что через незапертое окно в его дом проник неизвестный и похитил сотовый телефон. Ущерб составил 8 930 рублей.
На вызов выехали сотрудники Росгвардии. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Росгвардии и полиции установили и задержали подозреваемую в краже. Ею оказалась 39-летняя неработающая местная жительница.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU