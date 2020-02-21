2020-02-21T14:27:29+03:00
Происшествия

В Твери росгвардейцы задержали "домушницу"

Женщина проникла в дом и украла мобильный телефон
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Росгвардейцы в Тверской области задержали подозреваемую в краже Фото: vk.com/"Росгвардия_Тверь"Росгвардейцы в Тверской области задержали подозреваемую в краже Фото: vk.com/"Росгвардия_Тверь"
Изменить размер текста:

В полицию обратился житель Торопца и сообщил, что через незапертое окно в его дом проник неизвестный и похитил сотовый телефон. Ущерб составил 8 930 рублей.

На вызов выехали сотрудники Росгвардии. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Росгвардии и полиции установили и задержали подозреваемую в краже. Ею оказалась 39-летняя неработающая местная жительница.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Твери росгвардейцы задержали "домушницу"
На парковке у торгового центра в Твери сбили пешехода
В Тверской области суд закрыл сайты по продаже водительских удостоверений
Жители Зубцовского района Тверской области платили за невывоз мусора
В жилом доме в Тверской области злоумышленник позарился на деньги и ювелирные украшения
Несовершеннолетний сын угнал иномарку отца в Твери
Власти Твери решили снести аварийный дом на улице Прядильной
Мужчина, утопивший в реке в Тверской области тело своего знакомого, арестован
В Твери женщина-водитель нарушила правила и попала в ДТП
Подросток пропал из детского дома в Тверской области
На перекрестке в Твери сбили пешехода
В Твери научат делать викторианские оптические игрушки, с которых началась история кино и анимации
Опубликован график выдачи пенсий в праздничные дни в Твери и области
Девять городов Тверской области ждёт благоустройство
Тяжелоатлет из Тверской области осужден условно за контрабанду запрещенных препаратов
Полицейские в Тверской области соревновались в стрельбе из пистолета Макарова