В Твери росгвардейцы задержали "домушницу"

21 Февр. 2020 2020-02-21T14:27:29+03:00

Росгвардейцы в Тверской области задержали подозреваемую в краже Фото: vk.com/"Росгвардия_Тверь"

Женщина проникла в дом и украла мобильный телефон

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В полицию обратился житель Торопца и сообщил, что через незапертое окно в его дом проник неизвестный и похитил сотовый телефон. Ущерб составил 8 930 рублей.

На вызов выехали сотрудники Росгвардии. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Росгвардии и полиции установили и задержали подозреваемую в краже. Ею оказалась 39-летняя неработающая местная жительница.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU