На парковке у торгового центра в Твери сбили пешехода

21 Февр. 2020 2020-02-21T14:21:16+03:00

На парковке у ТЦ "Светлячок" иномарка сбила пешехода Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла днем, 21 февраля, на проспекте 50 лет Октября, на парковке у ТЦ "Светлячок", в Твери.

В региональной Госавтоинспекции уточнили, что водитель, сдавая назад на автомобиле "Опель Астра", наехал на пешехода.

Пострадавший - пожилой 69-летний мужчина - получил травмы. Угрозы его жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU