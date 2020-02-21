На парковке у торгового центра в Твери сбили пешехода
Угрозы жизни пострадавшего нет
На парковке у ТЦ "Светлячок" иномарка сбила пешехода Фото: УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:
Авария произошла днем, 21 февраля, на проспекте 50 лет Октября, на парковке у ТЦ "Светлячок", в Твери.
В региональной Госавтоинспекции уточнили, что водитель, сдавая назад на автомобиле "Опель Астра", наехал на пешехода.
Пострадавший - пожилой 69-летний мужчина - получил травмы. Угрозы его жизни нет.
ИСТОЧНИК KP.RU