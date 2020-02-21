2020-02-21T14:21:16+03:00
Происшествия

На парковке у торгового центра в Твери сбили пешехода

Угрозы жизни пострадавшего нет
Ольга ТРОФИМОВА
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На парковке у ТЦ "Светлячок" иномарка сбила пешехода Фото: УГИБДД России по Тверской областиНа парковке у ТЦ "Светлячок" иномарка сбила пешехода Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла днем, 21 февраля, на проспекте 50 лет Октября, на парковке у ТЦ "Светлячок", в Твери.

В региональной Госавтоинспекции уточнили, что водитель, сдавая назад на автомобиле "Опель Астра", наехал на пешехода.

Пострадавший - пожилой 69-летний мужчина - получил травмы. Угрозы его жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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