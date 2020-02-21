2020-02-21T14:09:13+03:00
Общество

В Тверской области суд закрыл сайты по продаже водительских удостоверений

На ресурсе их мог купить любой желающий
Ольга ТРОФИМОВА
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Суд закрыл сайты по продаже водительских удостоверений Фото: архив "КП"Суд закрыл сайты по продаже водительских удостоверений Фото: архив "КП"
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Две страницы с электронными адресами и предложениями о помощи в покупке водительских удостоверений выявила прокуратура в ходе мониторинга сети Интернет.

Удостоврения предлагали купить всем желающим без прохождения учебы в автошколе, а также тем, кто лишен права управления транспортными средствами.

- Размещение указанной информации влечёт нарушение прав и законных интересов неопределенного круга лиц, - уточнили в прокуратуре Тверской области.

Суд рассмотрел требования надзорного органа о признании информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации и удовлетворил их.

ИСТОЧНИК KP.RU

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