В Тверской области суд закрыл сайты по продаже водительских удостоверений
Две страницы с электронными адресами и предложениями о помощи в покупке водительских удостоверений выявила прокуратура в ходе мониторинга сети Интернет.
Удостоврения предлагали купить всем желающим без прохождения учебы в автошколе, а также тем, кто лишен права управления транспортными средствами.
- Размещение указанной информации влечёт нарушение прав и законных интересов неопределенного круга лиц, - уточнили в прокуратуре Тверской области.
Суд рассмотрел требования надзорного органа о признании информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации и удовлетворил их.
ИСТОЧНИК KP.RU