Жители Зубцовского района Тверской области платили за невывоз мусора
Прокуратура Тверской области выявила нарушения, связанные с расчетами платы за услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов. Платежи были включены в состав единого платежного документа.
Установлено, что региональный оператор – ООО "Тверьспецавтохозяйство" предоставил в ООО "ЕРКЦ" сведения для начисления платы за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами собственникам жилых помещений Зубцовского района, в том числе жителям деревни Маслова Гора, которым услуга по вывозу мусора фактически не оказывалась.
Прокуратурой района в адрес оператора внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, жителям произведен перерасчет и сняты начисления.
Устранение нарушений по организации вывоза твердых коммунальных отходов с деревни находится на контроле.
ИСТОЧНИК KP.RU