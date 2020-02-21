Жители Зубцовского района Тверской области платили за невывоз мусора

21 Февр. 2020 2020-02-21T13:53:17+03:00

Жителям выставили счета, но мусор не вывозили Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Прокуратура Тверской области выявила нарушения, связанные с расчетами платы за услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов. Платежи были включены в состав единого платежного документа.

Установлено, что региональный оператор – ООО "Тверьспецавтохозяйство" предоставил в ООО "ЕРКЦ" сведения для начисления платы за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами собственникам жилых помещений Зубцовского района, в том числе жителям деревни Маслова Гора, которым услуга по вывозу мусора фактически не оказывалась.

Прокуратурой района в адрес оператора внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, жителям произведен перерасчет и сняты начисления.

Устранение нарушений по организации вывоза твердых коммунальных отходов с деревни находится на контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU