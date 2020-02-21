В жилом доме в Тверской области злоумышленник позарился на деньги и ювелирные украшения
Ведется следствие
В Тверской области полицейские задержали домушника Фото: архив "КП"
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В дежурную часть обратилась 34-летняя жительница Ржева. Женщина сообщила, что в ее дом проник неизвестный и похитил деньги и ювелирные украшения. Ущерб составил более 50 000 рублей. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
Полицейские опросили соседей и возможных очевидцев произошедшего и вышли на след подозреваемого. Им оказался 26-летний мужчина. Его задержали и проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.
По статье "Кража" возбужено уголовное дело. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU