2020-02-21T12:15:35+03:00
Происшествия

Несовершеннолетний сын угнал иномарку отца в Твери

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
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Несоврешеннолетний житель Твери угнал иомарку у отцаНесоврешеннолетний житель Твери угнал иомарку у отцаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В полицию обратился 62-летний житель Западной Двины и сообщил об угоне принадлежащего ему автомобиля "Рено". Со слов потерпевшего автомобиль угнали ночью с улицы Фадеева, где он был припаркован во дворе одного из домов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого в угоне. Им оказался 15-летний сын потерпевшего.

Подросток признался, что дождался, пока отец уснет, и взял автомобиль покататься.

Машину вернули владельцу, а в отношении несовершеннолетнего возбудили уголовное дело по ч.1 статьи 166 УК РФ.

Фигуранту грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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