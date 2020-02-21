Несовершеннолетний сын угнал иномарку отца в Твери
В полицию обратился 62-летний житель Западной Двины и сообщил об угоне принадлежащего ему автомобиля "Рено". Со слов потерпевшего автомобиль угнали ночью с улицы Фадеева, где он был припаркован во дворе одного из домов.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого в угоне. Им оказался 15-летний сын потерпевшего.
Подросток признался, что дождался, пока отец уснет, и взял автомобиль покататься.
Машину вернули владельцу, а в отношении несовершеннолетнего возбудили уголовное дело по ч.1 статьи 166 УК РФ.
Фигуранту грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU