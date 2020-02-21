Власти Твери решили снести аварийный дом на улице Прядильной

21 Февр. 2020 2020-02-21T11:09:58+03:00

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Постановление о сносе аварийного дома на улице Прядильной, 6 в Твери появилось на сайте городской администрации 20 февраля.

Согласно документу, аварийным и подлежащим сносу дом признан в связи с физическим износом в процессе эксплуатации здания в целом и повреждением жилых помещений в результате пожара. Для проживания дом больше не пригоден.

В ближайшее время жильцам будет предоставлено временное жилье из маневренного жилого фонда.

Затем их включат в муниципальную программу "Обеспечение доступным жильем населения города Твери" на 2021 – 2026 годы.

ИСТОЧНИК KP.RU