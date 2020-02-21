Власти Твери решили снести аварийный дом на улице Прядильной
Строение признано аварийным
Дом на улице Прядильной признан аварийнымФото: Михаил ФРОЛОВ
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Постановление о сносе аварийного дома на улице Прядильной, 6 в Твери появилось на сайте городской администрации 20 февраля.
Согласно документу, аварийным и подлежащим сносу дом признан в связи с физическим износом в процессе эксплуатации здания в целом и повреждением жилых помещений в результате пожара. Для проживания дом больше не пригоден.
В ближайшее время жильцам будет предоставлено временное жилье из маневренного жилого фонда.
Затем их включат в муниципальную программу "Обеспечение доступным жильем населения города Твери" на 2021 – 2026 годы.
ИСТОЧНИК KP.RU