2020-02-21T09:40:06+03:00
Происшествия

Мужчина, утопивший в реке в Тверской области тело своего знакомого, арестован

Суд удовлетворил ходатайство следователя
Ольга ТРОФИМОВА
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Житель Москвы арестован по подозрению в убийствеЖитель Москвы арестован по подозрению в убийствеФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Тверской области житель Москвы, подозреваемый в убийстве человека, арестован. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Напомним, тело убитого мужчины было обнаружено в реке Лучеса Оленинского района Тверской области. Погибшим оказался 64-летний местный житель.

По подозрению в совершении преступления задержан 50-летний житель Москвы. Следствие считает, что злоумышленник убил знакомого и утопил тело в реке.

Суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета и избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу.

В ближайшее время ему планируется предъявление обвинения в совершении инкриминируемого деяния. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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