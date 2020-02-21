Мужчина, утопивший в реке в Тверской области тело своего знакомого, арестован

21 Февр. 2020 2020-02-21T09:40:06+03:00

Житель Москвы арестован по подозрению в убийстве Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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В Тверской области житель Москвы, подозреваемый в убийстве человека, арестован. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Напомним, тело убитого мужчины было обнаружено в реке Лучеса Оленинского района Тверской области. Погибшим оказался 64-летний местный житель.

По подозрению в совершении преступления задержан 50-летний житель Москвы. Следствие считает, что злоумышленник убил знакомого и утопил тело в реке.

Суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета и избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу.

В ближайшее время ему планируется предъявление обвинения в совершении инкриминируемого деяния. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU