В Твери женщина-водитель нарушила правила и попала в ДТП
Авария произошла на улице Благоева
ДТП на улице Благоева Фото: УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:
Авария произошла вечером, 20 февраля, в районе дома №13/17, на улице Благоева, в Твери.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 45-летняя женщина водитель, управляя автомобилем "Рено Сандеро", при повороте налево не заняла крайнюю левую полосу для движения и столкнулась с автомобилем "ВАЗ 21074" под управлением 18-летнего водителя, который двигался по главной дороге прямо.
В результате ДТП пострадала водитель "Рено Сандеро". Женщине оказана помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU