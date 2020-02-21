2020-02-21T09:31:16+03:00
Происшествия

В Твери женщина-водитель нарушила правила и попала в ДТП

Авария произошла на улице Благоева
Ольга ТРОФИМОВА
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ДТП на улице Благоева Фото: УГИБДД России по Тверской областиДТП на улице Благоева Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла вечером, 20 февраля, в районе дома №13/17, на улице Благоева, в Твери.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 45-летняя женщина водитель, управляя автомобилем "Рено Сандеро", при повороте налево не заняла крайнюю левую полосу для движения и столкнулась с автомобилем "ВАЗ 21074" под управлением 18-летнего водителя, который двигался по главной дороге прямо.

В результате ДТП пострадала водитель "Рено Сандеро". Женщине оказана помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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