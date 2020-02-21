Подросток пропал из детского дома в Тверской области

21 Февр. 2020 2020-02-21T09:09:14+03:00

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Сообщение о безвестном исчезновении Константина Александровича Князева, 2004 года рождения, поступило в следственный отдел регионального СК России 20 февраля.

Известно, что подросток самовольно ушел из Дятловского детского дома, расположенного в Вышневолоцком городском округе, Тверской области.

По данному факту Вышневолоцким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.

По месту последнего пребывания пропавшего выехала следственно-оперативная группа, опрошены руководство учреждения и знакомые подростка.

Поиски продолжаются. Всех, кому известно о местонахождении пропавшего, просят звонить в следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.

ИСТОЧНИК KP.RU