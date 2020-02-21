На перекрестке в Твери сбили пешехода
Он нарушил Правила дорожного движения
В Твери на перекрестке сбили пешеходаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла утром, 21 февраля, на пересечении проспекта Победы и проезда Швейников, в Твери.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что водитель на легковом автомобиле наехал на мужчину-пешехода, который шел через дорогу по регулируемому пешеходному переходу на "красный" сигнал светофора.
В результате ДТП пешеход получил травмы. Угрозы его жизни нет.
ИСТОЧНИК KP.RU