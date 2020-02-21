На перекрестке в Твери сбили пешехода

21 Февр. 2020 2020-02-21T08:55:57+03:00

В Твери на перекрестке сбили пешехода Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Авария произошла утром, 21 февраля, на пересечении проспекта Победы и проезда Швейников, в Твери.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что водитель на легковом автомобиле наехал на мужчину-пешехода, который шел через дорогу по регулируемому пешеходному переходу на "красный" сигнал светофора.

В результате ДТП пешеход получил травмы. Угрозы его жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU