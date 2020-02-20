В Твери научат делать викторианские оптические игрушки, с которых началась история кино и анимации

20 Февр. 2020 2020-02-20T23:52:37+03:00

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По многочисленным просьбам жителей Твери в праздничные дни, 23 февраля и 8 марта, в Детском музейном центре ТГОМ продолжится работа выставки «Фантазии в стиле steampunk…». Время работы музея: с 11.00 до 17.00.

Также в рамках выставки продолжаются тематические мастер-классы.

Так, 22 февраля в 15.00 здесь пройдет новая серия МК "Викторианская оптическая игрушка-2".

- Мы с вами перенесемся в XIX век, когда еще не было кино, а оптические иллюзии, мир магии и предсказаний занимали умы людей. Мы будем оживлять картинки, творить волшебство и создадим игрушку Тауматроп - одну из первых оптических игрушек, с которых начинается история кино и анимации. Ждем вас! - приглашают сотрудники музея.

Предварительная запись по телефону: 45-71-76.

ИСТОЧНИК KP.RU