Опубликован график выдачи пенсий в праздничные дни в Твери и области

20 Февр. 2020 2020-02-20T22:19:57+03:00

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В связи с Днём защитника Отечества, который празднуется 23 февраля и является выходным днём, работающих жителей Тверской области ждут три выходных дня: с субботы, 22 февраля, по понедельник, 24 февраля.

Как сообщило сегодня Тверское региональное отделение Пенсионного фонда, на эти выходные дни ведомство и Почта России согласовали график доставки пенсий.

В городских отделениях почтовой связи пенсии будут выдавать 21 февраля – за 21 и в отдельных отделениях почтовой связи за 22,23 и 24 февраля. А 22 февраля - за 22,23,24 февраля.

Для отделений, работающих по графику «понедельник, среда, пятница» расписание будет следующим: 19 февраля – выдача пенсий за 19,20 февраля, а в отдельных отделениях почты - за 21 февраля. Пенсии за 21,22,23,24 февраля можно получить 21 февраля.

В почтовых отделениях с режимом работы «вторник, четверг, суббота» 22 февраля пенсии будут выдавать за 22,23 и 24 февраля.

Что касается перечислений на карту, по сообщению Тверского отделения ПФР, в кредитные учреждения все выплаты будут перечислены 21 числа в штатном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU