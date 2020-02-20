2020-02-20T22:19:57+03:00
Общество

Опубликован график выдачи пенсий в праздничные дни в Твери и области

Некоторые дни выдачи пенсии будут перенесены
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
График выдачи пенсий сдвинулся из-за праздничный выходных.График выдачи пенсий сдвинулся из-за праздничный выходных.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В связи с Днём защитника Отечества, который празднуется 23 февраля и является выходным днём, работающих жителей Тверской области ждут три выходных дня: с субботы, 22 февраля, по понедельник, 24 февраля.

Как сообщило сегодня Тверское региональное отделение Пенсионного фонда, на эти выходные дни ведомство и Почта России согласовали график доставки пенсий.

В городских отделениях почтовой связи пенсии будут выдавать 21 февраля – за 21 и в отдельных отделениях почтовой связи за 22,23 и 24 февраля. А 22 февраля - за 22,23,24 февраля.

Для отделений, работающих по графику «понедельник, среда, пятница» расписание будет следующим: 19 февраля – выдача пенсий за 19,20 февраля, а в отдельных отделениях почты - за 21 февраля. Пенсии за 21,22,23,24 февраля можно получить 21 февраля.

В почтовых отделениях с режимом работы «вторник, четверг, суббота» 22 февраля пенсии будут выдавать за 22,23 и 24 февраля.

Что касается перечислений на карту, по сообщению Тверского отделения ПФР, в кредитные учреждения все выплаты будут перечислены 21 числа в штатном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Опубликован график выдачи пенсий в праздничные дни в Твери и области
Девять городов Тверской области ждёт благоустройство
Тяжелоатлет из Тверской области осужден условно за контрабанду запрещенных препаратов
Полицейские в Тверской области соревновались в стрельбе из пистолета Макарова
В Удомле Тверской области мужчина выловил из озера огромного толстолобика
В акватории Тьмаки в Твери утонул молодой мужчина
Лекции по древнерусскому искусству "Небесные защитники Отечества" начинаются в Тверском императорском дворце
В федеральных супермакетах может появится больше тверских продуктов
Новые урны-контейнеры для раздельного сбора мусора установили в Твери
Посчитано, насколько быстрее в Тверской области получится закрыть ипотеку, чем накопить на квартиру, живя в съёмной
Музыкант и актёр театра на Таганке Василий Уриевский презентует в Твери альбом «Надо быть добрым»
В Кимрском районе Тверской области предприятие сбрасывало в почву опасные химикаты
Жители Тверской области показали средний уровень знаний по истории России
В Тверской области женщина проникла в дом пенсионера и украла деньги
Подозрительными семенами и картофелем торговали на рынках в Твери
В Твери осудили офицера-контрактника, который воровал авиатопливо
Полицейские задержали серийного вора, который по ночам грабил дома пенсионеров в Тверской области
В Твери назначен новый начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
Очевидцы опубликовали видео ДТП на улице 2-я Красина в Твери
Выставка-продажа рассады на набережной Афанасия Никитина в Твери начнет работать с 16 апреля
Учащихся Тверской области приглашают к участию в творческом конкурсе, посвященному Великой Отечественной войне
За хранение наркотиков житель Тверской области может сесть в тюрьму на 10 лет
В Твери мужчина незаконно проник в квартиру к соседям из-за шума
Вертолет МЧС доставил в Тверь пациента из Нелидово