2020-02-20T20:23:53+03:00
Общество

Девять городов Тверской области ждёт благоустройство

Средства на это выделяются в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда»
Александр ЖМУЛИН
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Одним из городов, где продолжат благоустройство, станет Ржев. Фото: ПТООдним из городов, где продолжат благоустройство, станет Ржев. Фото: ПТО
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В этом году на благоустройство скверов, дворов, парков и набережных выделяется 225 млн рублей субсидий от региона девяти городам с населением свыше 20 тысяч человек. Но это ещё не всё. Всего запланировано благоустроить 26 дворовых территорий и 64 общественных пространств в 38 муниципалитетах.

Губернатор Игорь Руденя уверен, что развитие инфраструктуры населенных пунктов даёт возможность для комплексного развития территорий.

Помимо девяти городов, восьми городским округам и поселениям (8-20 тысяч человек населения) направят свыше 82,9 млн рублей. 14 городским поселениям (3,5-8 тысяч человек) – 60 млн рублей. Семи городам и поселкам (1-3,5 тыс. человек) – 20,6 млн рублей.

В этом году наибольшее количество проектов среди указанных категорий планируется реализовать в Осташковском городском округе, Кашине, Оленино, Зубцове, Западной Двине, Бологое, Белом, Кувшиново, Спирово, Максатихе, Лихославльском и Фировском районах.

Всего в текущем году на реализацию мероприятий программы направят более 392,4 млн рублей: из федерального бюджета – 376,9 млн рублей, из областного – 11,6 млн рублей, софинансирование со стороны муниципалитетов составит 3,9 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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