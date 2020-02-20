Тяжелоатлет из Тверской области осужден условно за контрабанду запрещенных препаратов
Перед судом предстал 41-летний житель Конаковского района. Установлено, что мужчина, занимаясь тяжелой атлетикой, с целью наращивания мышечной массы заказал в Интернете сильнодействующие таблетки. Товар доставили из Республики Беларусь, так как в России их продажа ограничена.
Заказчик с указанным сильнодействующим веществом был задержан сотрудниками полиции при его получении на почте.
Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал покупателя таблеток виновным в контрабанде, по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
Приговор вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU