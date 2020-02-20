2020-02-20T19:38:20+03:00
Происшествия

Тяжелоатлет из Тверской области осужден условно за контрабанду запрещенных препаратов

Спортсмен принимал их, чтобы нарастить мышечную массу
Ольга ТРОФИМОВА
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Тяжелоатлет из Тверской области осужден условно за контрабанду запрещенных препаратов Фото: архив "КП"Тяжелоатлет из Тверской области осужден условно за контрабанду запрещенных препаратов Фото: архив "КП"
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Перед судом предстал 41-летний житель Конаковского района. Установлено, что мужчина, занимаясь тяжелой атлетикой, с целью наращивания мышечной массы заказал в Интернете сильнодействующие таблетки. Товар доставили из Республики Беларусь, так как в России их продажа ограничена.

Заказчик с указанным сильнодействующим веществом был задержан сотрудниками полиции при его получении на почте.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал покупателя таблеток виновным в контрабанде, по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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