2020-02-20T19:20:53+03:00
Общество

Полицейские в Тверской области соревновались в стрельбе из пистолета Макарова

Соревнования приурочены к Дню защитника Отечества
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Твери проишли соревнования по стрельбе среди полицейских Фото: УМВД России по Тверской областиВ Твери проишли соревнования по стрельбе среди полицейских Фото: УМВД России по Тверской области
Изменить размер текста:

В преддверии Дня защитника Отечества в стрелковом тире УМВД России по Тверской области состоялись лично-командные соревнования по стрельбе из пистолета Макарова среди сотрудников подразделений полиции и территориальных органов МВД России.

В составе 12 команд в соревнованиях приняли участие 36 сотрудников - представители службы управление уголовного розыска, следственного управления, ГИБДД, полицейские УМВД по городу Твери, а также сотрудники из межмуниципальных отделов МВД и подразделения по работе с личным составом.

Стреляли из 9-мм пистолета Макарова с расстояния 25 метров по неподвижной мишени.

- По итогам состязаний в командном зачете победила команда полицейских УМВД России по городу Твери, второе место завоевала команда ОМВД России по Конаковскому району. Третье место - команда межмуниципального отдела МВД России "Вышневолоцкий", - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

Команда-победитель награждена кубком соревнований, участники получили дипломы и медали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тяжелоатлет из Тверской области осужден условно за контрабанду запрещенных препаратов
Полицейские в Тверской области соревновались в стрельбе из пистолета Макарова
В Удомле Тверской области мужчина выловил из озера огромного толстолобика
В акватории Тьмаки в Твери утонул молодой мужчина
Лекции по древнерусскому искусству "Небесные защитники Отечества" начинаются в Тверском императорском дворце
В федеральных супермакетах может появится больше тверских продуктов
Новые урны-контейнеры для раздельного сбора мусора установили в Твери
Посчитано, насколько быстрее в Тверской области получится закрыть ипотеку, чем накопить на квартиру, живя в съёмной
Музыкант и актёр театра на Таганке Василий Уриевский презентует в Твери альбом «Надо быть добрым»
В Кимрском районе Тверской области предприятие сбрасывало в почву опасные химикаты
Жители Тверской области показали средний уровень знаний по истории России
В Тверской области женщина проникла в дом пенсионера и украла деньги
Подозрительными семенами и картофелем торговали на рынках в Твери
В Твери осудили офицера-контрактника, который воровал авиатопливо
Полицейские задержали серийного вора, который по ночам грабил дома пенсионеров в Тверской области
В Твери назначен новый начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
Очевидцы опубликовали видео ДТП на улице 2-я Красина в Твери
Выставка-продажа рассады на набережной Афанасия Никитина в Твери начнет работать с 16 апреля
Учащихся Тверской области приглашают к участию в творческом конкурсе, посвященному Великой Отечественной войне
За хранение наркотиков житель Тверской области может сесть в тюрьму на 10 лет
В Твери мужчина незаконно проник в квартиру к соседям из-за шума
Вертолет МЧС доставил в Тверь пациента из Нелидово