Полицейские в Тверской области соревновались в стрельбе из пистолета Макарова
В преддверии Дня защитника Отечества в стрелковом тире УМВД России по Тверской области состоялись лично-командные соревнования по стрельбе из пистолета Макарова среди сотрудников подразделений полиции и территориальных органов МВД России.
В составе 12 команд в соревнованиях приняли участие 36 сотрудников - представители службы управление уголовного розыска, следственного управления, ГИБДД, полицейские УМВД по городу Твери, а также сотрудники из межмуниципальных отделов МВД и подразделения по работе с личным составом.
Стреляли из 9-мм пистолета Макарова с расстояния 25 метров по неподвижной мишени.
- По итогам состязаний в командном зачете победила команда полицейских УМВД России по городу Твери, второе место завоевала команда ОМВД России по Конаковскому району. Третье место - команда межмуниципального отдела МВД России "Вышневолоцкий", - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.
Команда-победитель награждена кубком соревнований, участники получили дипломы и медали.
ИСТОЧНИК KP.RU