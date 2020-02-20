Полицейские в Тверской области соревновались в стрельбе из пистолета Макарова

20 Февр. 2020 2020-02-20T19:20:53+03:00

В Твери проишли соревнования по стрельбе среди полицейских Фото: УМВД России по Тверской области

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В преддверии Дня защитника Отечества в стрелковом тире УМВД России по Тверской области состоялись лично-командные соревнования по стрельбе из пистолета Макарова среди сотрудников подразделений полиции и территориальных органов МВД России.

В составе 12 команд в соревнованиях приняли участие 36 сотрудников - представители службы управление уголовного розыска, следственного управления, ГИБДД, полицейские УМВД по городу Твери, а также сотрудники из межмуниципальных отделов МВД и подразделения по работе с личным составом.

Стреляли из 9-мм пистолета Макарова с расстояния 25 метров по неподвижной мишени.

- По итогам состязаний в командном зачете победила команда полицейских УМВД России по городу Твери, второе место завоевала команда ОМВД России по Конаковскому району. Третье место - команда межмуниципального отдела МВД России "Вышневолоцкий", - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

Команда-победитель награждена кубком соревнований, участники получили дипломы и медали.

ИСТОЧНИК KP.RU