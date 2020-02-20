В Удомле Тверской области мужчина выловил из озера огромного толстолобика
На озере Удомля в Тверской области рыбак поймал огромного толстолобика. Об этом сам мужчина сообщил в группе "Русская рыбалка" в соцсети и похвастался фотографией трофея.
Вес рыбы, по подсчетам рыбака, составил 33,5 кг. Вытащить из воды гигантскую рыбину удалось на технопланктон - специальную насадку-приманку.
СПРАВКА "КП":
Толстолобик принадлежит к семейству "карповых", обитает исключительно в пресных водоемах и бывает нескольких видов: пестрый и белый толстолобик.
Рыба может вырастать до 40 кг, чаще всего выловить удается особи весом от 2 до 15 кг, используя при этом специальную насадку-приманку.
ИСТОЧНИК KP.RU