В Удомле Тверской области мужчина выловил из озера огромного толстолобика

20 Февр. 2020 2020-02-20T19:09:57+03:00

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На озере Удомля в Тверской области рыбак поймал огромного толстолобика. Об этом сам мужчина сообщил в группе "Русская рыбалка" в соцсети и похвастался фотографией трофея.

Вес рыбы, по подсчетам рыбака, составил 33,5 кг. Вытащить из воды гигантскую рыбину удалось на технопланктон - специальную насадку-приманку.

СПРАВКА "КП":

Толстолобик принадлежит к семейству "карповых", обитает исключительно в пресных водоемах и бывает нескольких видов: пестрый и белый толстолобик.

Рыба может вырастать до 40 кг, чаще всего выловить удается особи весом от 2 до 15 кг, используя при этом специальную насадку-приманку.

ИСТОЧНИК KP.RU