Лекции по древнерусскому искусству "Небесные защитники Отечества" начинаются в Тверском императорском дворце

20 Февр. 2020 2020-02-20T18:26:12+03:00

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В Тверской областной картинной галерее начинается цикл лекций по древнерусскому искусству "Небесные защитники Отечества".

- Встречи пройдут в рамкам 75-летия Победы и будут посвящены образам святых правителей России и ратных покровителей в памятниках культуры XIV-XX веков, истории почитания и воплощению их образов в произведениях искусства, - комментирует в ТОКГ. - Когда-то русские ратники обращались к заступничеству святых воинов, и их потомки отстояли родную землю, также благодаря своему мужеству и покровительству небесных защитников.

Первая лекция из цикла, "Воины земные и небесные", пройдет 23 февраля. Автор - Ната Анатольевна Майорова, научный сотрудник отдела хранения ТОКГ.

Архангел Михаил, великомученики Георгий Победоносец, Димитрий Солунский, Феодор Стратилат, Феодор Тирон, воины-мученики – страстотерпцы князья Борис и Глеб... Культ святых воинов был широко распространен и имел свои особенности в аристократической и народной культуре.

Следующие лекции состоятся:

29 марта – «Чудотворные иконы-покровительницы русского воинства».

26 апреля – «Тверские князья - отечестволюбцы. От Александра Невского до Симеона Бекбулатовича».

31 мая – «Небесные защитники Отечества. Памятники древнерусского искусства в экспозиции Тверской областной картинной галереи».

ул. Советская, д. 3 (Тверской императорский дворец).

Продолжительность: 45-60 мин.

Стоимость билетов: взрослые – 120 руб., школьники и студенты старше 16 лет, пенсионеры – 70 руб., дети до 16 лет – 50 руб.

Справки и запись по тел.: (4822) 34-31-56, 34-62-43.

ИСТОЧНИК KP.RU