В федеральных супермакетах может появится больше тверских продуктов

20 Февр. 2020 2020-02-20T17:23:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В известных супермаркетах и гипермаркетах в Северо-Западном и Центральном федеральных округах может вырасти ассортимент тверских продуктов питания. Также есть перпективы расширения количества магазинов за пределами тверского региона, куда будут поставлять продукцию из Верхневолжья.

Вопросы продвижения тверской продукции в федеральные торговые сети обсудили в областном министерстве промышленности и торговли. Там прошла встреча тверских товаропроизводителей и представителей компании Х5 Rеtаil Group, объединяющей крупные сети супермаркетов.

Задачу расширять рынки сбыта тверских товаров поставил губернатор Игорь Руденя. Это позволит местным предприятиям увеличивать объемы производства продукции.

На встрече специалисты «Х5 Retail Group» рассказали о перспективах развития и новых направлениях деятельности компании. Представители тверских компаний в свою очередь угостили гостй своей продукцией и озвучили свои предложения.

По итогам встречи решено развивать сотрудничество.

ИСТОЧНИК KP.RU