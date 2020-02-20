Новые урны-контейнеры для раздельного сбора мусора установили в Твери
Компания «Тверьспецавтохозяйство» (региональный оператор по обращению с мусором) установила в Твери новые урны. Это урны большой вместимости, похожие на компактные мусорные контейнеры.
Двадцать таких урн появилось в центре Твери на улицах Крылова, Пушкинской и Серебряной. Размер этих урн обусловлен необходимостью: на данных улицах невозможна установка контейнерных площадок. Поэтому жителям дали возможность относить в урны мусор, если они не успели вынести его к мусоровозу, который приходит в определённые часы.
Десять точек, где размещены урны, были согласованы с городской администрацией. На каждой - по две урны синего и зелёного цветов для раздельного сбора мусора. Одна урна предназначена для вторсырья - бумаги, пластика, алюминия, стекла, вторая - для смешанных отходов.
После апробации на данных участках подобные решения возможно будет применить и на других улицах Твери, где нет контейнерных площадок, сообщает управление информационной политики Правительства Тверской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU