Посчитано, насколько быстрее в Тверской области получится закрыть ипотеку, чем накопить на квартиру, живя в съёмной

20 Февр. 2020 2020-02-20T16:18:36+03:00

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Специалисты сравнили сроки, за которые семья может расплатиться с ипотечным кредитом или накопить деньги на своё жильё, арендуя на это время квартиру. Согласно исследованию, в Тверской области расплатиться с ипотекой можно на три года и три месяца раньше, чем копить и снимать.

Подсчёты сделали эксперты портала Domofond.ru. За основу была взята ситуация семьи, где работают два человека. Доход каждого из них соответствует средней зарплате в регионе, а на оплату ипотеки семья готова выделить половину общего бюджета. За размер первоначального взноса взяли 20%. За процентную ставку по семейной ипотеке — 6%. А на откладывание денег на покупку квартиры и аренду «двушки» семья также готова выделить половину совокупного дохода.

В среднем по стране на выплату ипотеки уйдёт 5 лет и 3 месяца, посчитали специалисты, а при аренде жилья получится накопить на квартиру за 9 лет и 4 месяцев.

В Тверской области на выплату ипотеки уйдёт 4 года и 5 месяцев, на съём квартиры и откладывание денег — 7 лет и 8 месяцев. За стоимость «двушки» на вторичном рынке взяли 1600000 рублей, а за стоимость аренды такой же квартиры — 14000 рублей.

Аналитики собрали данные по 78 регионам страны и пришли к выводу, что ипотека будет выгоднее во временном разрезе. Наименьший разрыв между скоростью выплаты ипотеки и скоростью откладывания денег, живя в съёмном жилье, показала Магаданская область (там разница составит 9 месяцев). Ну а выгоднее всего по времени ипотека в Крыму (на 25 лет и 5 месяцев).

ИСТОЧНИК KP.RU