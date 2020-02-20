Музыкант и актёр театра на Таганке Василий Уриевский презентует в Твери новый альбом «Надо быть добрым».
Сбор гостей в 19:30
Василий Уриевский презентует свой новый нового альбом «Надо быть добрым». Фото: из архива "Биг Бен"
Изменить размер текста:
3 марта в Твери выступит музыкант, автор и актёр театра на Таганке Василий Уриевский. Василий презентует свой новый нового альбом «Надо быть добрым».
Новая концертная программа будет представлена вместе с мультиинструменталистом Михаилом Гардиным (гитара, клавиши, аккордеон).
- Программа новая, но будет украшена старыми-любимыми песнями, - комментирует Василий Уриевский.
ул. Брагина, 2.
Сбор гостей в 19:30.
ИСТОЧНИК KP.RU