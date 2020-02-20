2020-02-20T17:05:06+03:00
Звезды

Музыкант и актёр театра на Таганке Василий Уриевский презентует в Твери новый альбом «Надо быть добрым».

Сбор гостей в 19:30
Ирина ТАРАСОВА
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Василий Уриевский презентует свой новый нового альбом «Надо быть добрым». Фото: из архива "Биг Бен"Василий Уриевский презентует свой новый нового альбом «Надо быть добрым». Фото: из архива "Биг Бен"
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3 марта в Твери выступит музыкант, автор и актёр театра на Таганке Василий Уриевский. Василий презентует свой новый нового альбом «Надо быть добрым».

Новая концертная программа будет представлена вместе с мультиинструменталистом Михаилом Гардиным (гитара, клавиши, аккордеон).

- Программа новая, но будет украшена старыми-любимыми песнями, - комментирует Василий Уриевский.

ул. Брагина, 2.

Сбор гостей в 19:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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