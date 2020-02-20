В Кимрском районе Тверской области предприятие сбрасывало в почву опасные химикаты

20 Февр. 2020 2020-02-20T15:20:05+03:00

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Факт сброса сточных вод в почву в пос. Центральном Кимрского района Тверской области был зафиксирован региональным Минприроды. Жидкость ярко-рыжего цветы лилась на почву из трубы, выходящей с территории ООО "КИН".

В отношении предприятия была проведена внеплановая выездная проверка и произведен отбор проб сточной воды. Токсикологический анализ показал, что исследуемая проба сточной воды, отобранной в трубе, обладает острой токсичностью для тест-объектов и относится к IV классу опасности для окружающей среды. Результаты химического анализа почвы, отобранной на загрязненном участке, показали превышения над фоновыми значениями. Размер вреда, причиненного почве, составил 46 080 рублей.

- В деятельности общества обнаружены многочисленные нарушения природоохранного законодательства: у ООО "КИН" отсутствовали паспорта на отходы I-IV класса опасности; не велся учет образовавшихся, утилизированных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходах, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате принятых Минприроды мер, сброс сточных вод прекращен, выявленные нарушения - устранены, предприятие и его руководитель привлечены к административной ответственности.

Поврежденный слой почвы восстановлен за счет средств нарушителя.

ИСТОЧНИК KP.RU