Жители Тверской области показали средний уровень знаний по истории России
Областное правительство сообщает, что подведены итоги акции «Тест по истории Отечества». Проверку знаний россиян еще в декабре прошлого года организовал Молодежный парламент при ГосДуме РФ.
В нашем регионе в прохождении теста поучаствовали 15487 человек – на 33% больше, чем в аналогичной акции тестировании в апреле 2019 года.
Тестируемым необходимо было ответить на 40 вопросов, охватывающих все периоды отечественной истории, но особенно - Великой Отечественной войны.
Тверичане в результате справились с заданием на «тройку». Из 40 возможных баллов они в среднем набрали лишь 22. Это 24 место из 85 в рейтинге акции. Зато по количеству участников наши заняли третье место в ЦФО. Всего тест прошли 817 250 россиян как в пределах страны, так и за рубежом.
ИСТОЧНИК KP.RU