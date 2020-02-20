Жители Тверской области показали средний уровень знаний по истории России

20 Февр. 2020 2020-02-20T15:08:06+03:00

В тесте на знание истории Отечества участвует всё больше жителей Верхневолжья. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Более 15 тысяч граждан из Верхневолжья поучаствовали в международной акции «Тест по истории Отечества»

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Областное правительство сообщает, что подведены итоги акции «Тест по истории Отечества». Проверку знаний россиян еще в декабре прошлого года организовал Молодежный парламент при ГосДуме РФ.

В нашем регионе в прохождении теста поучаствовали 15487 человек – на 33% больше, чем в аналогичной акции тестировании в апреле 2019 года.

Тестируемым необходимо было ответить на 40 вопросов, охватывающих все периоды отечественной истории, но особенно - Великой Отечественной войны.

Тверичане в результате справились с заданием на «тройку». Из 40 возможных баллов они в среднем набрали лишь 22. Это 24 место из 85 в рейтинге акции. Зато по количеству участников наши заняли третье место в ЦФО. Всего тест прошли 817 250 россиян как в пределах страны, так и за рубежом.

ИСТОЧНИК KP.RU