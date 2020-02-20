20 Февр. 2020 2020-02-20T14:52:15+03:00

В Тверской области женщина проникла в дом пенсионера и украла деньги Фото: Мария ЛЕНЦ

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В дежурную часть Кувшиновского отделения полиции МО МВД России "Торжокский" обратился 74-летний житель Кувшиново. Пенсионер рассказал полицейским, что, пока его не было дома, неизвестный злоумышленник подобрал ключ, проник в дом и похитил деньги из ящика комода.

На месте происшествия сотрудники уголовного розыска совместно со следователями и участковым опросили соседей и возможных свидетелей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемой была установлена. Ею оказалась неработающая 40-летняя жительница Кувшиновского района. Женщина созналась в содеянном, но деньги не вернула.

За кражу фигурантке грозит до шести лет лишения свободы. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU