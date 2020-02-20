В Тверской области женщина проникла в дом пенсионера и украла деньги
В дежурную часть Кувшиновского отделения полиции МО МВД России "Торжокский" обратился 74-летний житель Кувшиново. Пенсионер рассказал полицейским, что, пока его не было дома, неизвестный злоумышленник подобрал ключ, проник в дом и похитил деньги из ящика комода.
На месте происшествия сотрудники уголовного розыска совместно со следователями и участковым опросили соседей и возможных свидетелей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемой была установлена. Ею оказалась неработающая 40-летняя жительница Кувшиновского района. Женщина созналась в содеянном, но деньги не вернула.
За кражу фигурантке грозит до шести лет лишения свободы. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU