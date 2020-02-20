Подозрительными семенами и картофелем торговали на рынках в Твери
Проверки Управления Россельхзнадзора по Тверской области прошли на рынках Центрального и Заволжского районов областной столицы. В ходе меоприятий были выявлены нарушения законодательства РФ в области семеноводства и карантина растений.
В частности, в трех случаях осуществлялась реализация пакетированных семян овощных и цветочных культур, не внесенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в 2020 году.
Еще в одном случае выявлен риск возможного распространения карантинных вредных организмов с подкарантинной продукцией - картофелем свежим - не прошедшей в полной мере фитосанитарный карантинный контроль.
Виновные лица привлечены к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU