2020-02-20T14:41:20+03:00
Общество

Подозрительными семенами и картофелем торговали на рынках в Твери

Нарушители оштрафованы
Ольга ТРОФИМОВА
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Сомнительными овощами торговали на рынках в ТвериСомнительными овощами торговали на рынках в ТвериФото: Мария ЛЕНЦ
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Проверки Управления Россельхзнадзора по Тверской области прошли на рынках Центрального и Заволжского районов областной столицы. В ходе меоприятий были выявлены нарушения законодательства РФ в области семеноводства и карантина растений.

В частности, в трех случаях осуществлялась реализация пакетированных семян овощных и цветочных культур, не внесенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в 2020 году.

Еще в одном случае выявлен риск возможного распространения карантинных вредных организмов с подкарантинной продукцией - картофелем свежим - не прошедшей в полной мере фитосанитарный карантинный контроль.

Виновные лица привлечены к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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