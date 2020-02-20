В Твери осудили офицера-контрактника, который воровал авиатопливо
Тверским гарнизонным военным судом вынесен приговор в отношении офицера-контрактника одной из воинских частей Тверского гарнизона, обвиняемого в растрате чужого имущества в особо крупном размере.
Установлено, что в период с января по декабрь 2018 года офицер вместе с другими военнослужащими той же воинской части, используя служебное положение, потребовал от подчиненных военнослужащих незаконно списывать авиатопливо с самолетов. Ущерб Минобороны Российской Федерации составил более 3,5 млн. рублей.
В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину.
Судом ему назначено лишение свободы на три года условно со штрафом в размере 780 000 рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU