2020-02-20T14:32:35+03:00
Общество

В Твери осудили офицера-контрактника, который воровал авиатопливо

Ущерб Минобороны РФ составил 3,5 млн. рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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Решением суда офицер получил условный срок и штраф Фото: архив "КП"Решением суда офицер получил условный срок и штраф Фото: архив "КП"
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Тверским гарнизонным военным судом вынесен приговор в отношении офицера-контрактника одной из воинских частей Тверского гарнизона, обвиняемого в растрате чужого имущества в особо крупном размере.

Установлено, что в период с января по декабрь 2018 года офицер вместе с другими военнослужащими той же воинской части, используя служебное положение, потребовал от подчиненных военнослужащих незаконно списывать авиатопливо с самолетов. Ущерб Минобороны Российской Федерации составил более 3,5 млн. рублей.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину.

Судом ему назначено лишение свободы на три года условно со штрафом в размере 780 000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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