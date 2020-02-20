2020-02-20T14:22:10+03:00
Происшествия

Полицейские задержали серийного вора, который по ночам грабил дома пенсионеров в Тверской области

Ведется следствие
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области задержали серийного вораВ Тверской области задержали серийного вораФото: Василий ХОДАРЕВ
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В полицию обратилась женщина и рассказала, что в соседский дом, расположенный на улице Вокзальная в Нелидово попытался проникнуть неизвестный. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Свидетельница уточнила, что мужчина пытался вынести из дома стиральную машину, газовую плиту и предметы интерьера. После вмешательства соседей злоумышленник скрылся.

По составленной ориентировке подозреваемого удалось задержать. Им оказался ранее судимый нигде не работающий 49-летний местный житель. В дежурной части фигурант вину признал полностью.

Позже выяснилось, что подозреваемый причастен еще к двум аналогичным преступлениям, совершенным на территории Нелидово.

В настоящее время фигурант задержан и водворен в изолятор временного содержания.

По всем фактам краж возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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