Полицейские задержали серийного вора, который по ночам грабил дома пенсионеров в Тверской области
В полицию обратилась женщина и рассказала, что в соседский дом, расположенный на улице Вокзальная в Нелидово попытался проникнуть неизвестный. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.
Свидетельница уточнила, что мужчина пытался вынести из дома стиральную машину, газовую плиту и предметы интерьера. После вмешательства соседей злоумышленник скрылся.
По составленной ориентировке подозреваемого удалось задержать. Им оказался ранее судимый нигде не работающий 49-летний местный житель. В дежурной части фигурант вину признал полностью.
Позже выяснилось, что подозреваемый причастен еще к двум аналогичным преступлениям, совершенным на территории Нелидово.
В настоящее время фигурант задержан и водворен в изолятор временного содержания.
По всем фактам краж возбуждены уголовные дела.
ИСТОЧНИК KP.RU