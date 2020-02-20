20 Февр. 2020 2020-02-20T13:53:30+03:00

В Твери назначен новый начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Фото: Влад КОМЯКОВ

Им стал Виталий Клишин

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Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Твери возглавил Виталий Клишин. Информация об этом появилась на сайте администрации города.

Ранее кресло руководителя занимал Дмитрий Ретивых. Теперь он в должности замначальника департамента возглавит отдел организационно-правовой работы.

Известно, что Виталий Клишин до назначения в департамент работал главным инженером в "Дирекции территориального дорожного фонда Тверской области".

ИСТОЧНИК KP.RU