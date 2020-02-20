Очевидцы опубликовали видео ДТП на улице 2-я Красина в Твери
В Твери очевидцы опубликовали воедо момента ДТП, которое произошло утром, 20 февраля, на улице 2-я Красина.
Запись появилась в паблике "Подслушано у водителей. Тверь". На видео видно, как водитель автомобиля "Шевроле Лачетти", не справившись с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Опель Корса".
От сильного удара иномарки отбросило по сторонам дороги. На помощь поспешили проезжающие мимо водители других машин.
В результате ДТП виновник аварии - водитель "Шевроле" получил тяжелые травмы и скончался на месте ДТП. Второй водитель госпитализирован.
Возможной причиной аварии могло стать превышение скорости водителем "Шевроле" и яма на проезжей части дороги.
В причинах и обстоятельствах аварии разбираются сотрудники региональной Госавтоинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU