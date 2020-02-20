Очевидцы опубликовали видео ДТП на улице 2-я Красина в Твери

20 Февр. 2020 2020-02-20T12:42:27+03:00

Смертельное ДТП на улице 2-я Красина в Твери Фото: УГИБДД России по Тверской области

Водитель-виновник мог ехать с превышением скорости и попасть в яму на дороге

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В Твери очевидцы опубликовали воедо момента ДТП, которое произошло утром, 20 февраля, на улице 2-я Красина.

Запись появилась в паблике "Подслушано у водителей. Тверь". На видео видно, как водитель автомобиля "Шевроле Лачетти", не справившись с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Опель Корса".

От сильного удара иномарки отбросило по сторонам дороги. На помощь поспешили проезжающие мимо водители других машин.

В результате ДТП виновник аварии - водитель "Шевроле" получил тяжелые травмы и скончался на месте ДТП. Второй водитель госпитализирован.

Возможной причиной аварии могло стать превышение скорости водителем "Шевроле" и яма на проезжей части дороги.

В причинах и обстоятельствах аварии разбираются сотрудники региональной Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU