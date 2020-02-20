Выставка-продажа рассады на набережной Афанасия Никитина в Твери начнет работать с 16 апреля

20 Февр. 2020 2020-02-20T12:19:42+03:00

Выставка-продажа рассады и посадочного материала откроется в Твери 16 апреля Фото: администрация Твери

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Администрация Твери опубликовала положение о проведении выставки-продажи посадочного материала, которая ежегодно проходит в Твери на набережной Афанасия Никитина, напротив домов №24 и №22.

Традиционно дачники и цветоводы смогут купить на выставке рассаду цветов и плодовоовощной продукции, саженцы деревьев и кустарников и другие посадочные материалы.

Продажа будет осуществляться ежедневно с 16 апреля по 1 октября 2020 года.

На площадке определено 80 торговых мест. Хозяйствующим субъектам, желающим принять участие в торговом обслуживании населения, необходимо направить в департамент экономического развития администрации города Твери письменное заявление.

ИСТОЧНИК KP.RU