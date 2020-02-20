Учащихся Тверской области приглашают к участию в творческом конкурсе, посвященному Великой Отечественной войне

20 Февр. 2020 2020-02-20T12:01:57+03:00

Учащихся Тверской области приглашают к участию в творческом конкурсе в честь Дня Победы Фото: Василий ХОДАРЕВ

На конкурс принимаются рисунки и видеоролики

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Прокуратура Тверской области и Тверская общественноая организация ветеранов и пенсионеров прокуратуры объявили о проведении творческого конкурса "На защите Отечества", посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

- Принять участие в конкурсе могут учащиеся школ, воспитанники детских домов, интернатов и других образовательных организаций в возрасте до 18 лет всех муниципальных образований Тверской области, - говорится в положении о конкурсе.

Конкурс проводится в трех возрастных группах: обучающиеся 1-4 классов; 5-7 клссов; 8-11 классов; в двух номинациях - "Видеолетопись" и "Изобразительное искусство".

Видеоролики и тематические рисунки вместе с заявкой необходимо прислать до 24 апреля по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Симеоновская, 27, прокуратура Тверской области.

Награждение победителей состоится 9 мая 2020 года.

Дополнительная информация по телефону: 8 (4822) 50-60-20.

ИСТОЧНИК KP.RU