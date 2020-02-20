2020-02-20T12:01:57+03:00
Общество

Учащихся Тверской области приглашают к участию в творческом конкурсе, посвященному Великой Отечественной войне

На конкурс принимаются рисунки и видеоролики
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Учащихся Тверской области приглашают к участию в творческом конкурсе в честь Дня ПобедыУчащихся Тверской области приглашают к участию в творческом конкурсе в честь Дня ПобедыФото: Василий ХОДАРЕВ
Изменить размер текста:

Прокуратура Тверской области и Тверская общественноая организация ветеранов и пенсионеров прокуратуры объявили о проведении творческого конкурса "На защите Отечества", посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

- Принять участие в конкурсе могут учащиеся школ, воспитанники детских домов, интернатов и других образовательных организаций в возрасте до 18 лет всех муниципальных образований Тверской области, - говорится в положении о конкурсе.

Конкурс проводится в трех возрастных группах: обучающиеся 1-4 классов; 5-7 клссов; 8-11 классов; в двух номинациях - "Видеолетопись" и "Изобразительное искусство".

Видеоролики и тематические рисунки вместе с заявкой необходимо прислать до 24 апреля по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Симеоновская, 27, прокуратура Тверской области.

Награждение победителей состоится 9 мая 2020 года.

Дополнительная информация по телефону: 8 (4822) 50-60-20.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Твери назначен новый начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
Очевидцы опубликовали видео ДТП на улице 2-я Красина в Твери
Выставка-продажа рассады на набережной Афанасия Никитина в Твери начнет работать с 16 апреля
Учащихся Тверской области приглашают к участию в творческом конкурсе, посвященному Великой Отечественной войне
За хранение наркотиков житель Тверской области может сесть в тюрьму на 10 лет
В Твери мужчина незаконно проник в квартиру к соседям из-за шума
Вертолет МЧС доставил в Тверь пациента из Нелидово
На перекрестке у Театра Кукол в Твери не работают светофоры
Мужчине зажало ногу в маршрутке в Твери
На улице Лидии Базановой в Твери семилетний мальчик попал под машину
В лобовом столкновении двух авто в Твери погиб водитель
Подготовка к встрече Масленицы в Твери идет полным ходом
Спектакль Тверского театра драмы «Вечно живые» отметили в Ярославле дипломом «Розовфеста»
Школьные этапы конкурса «Живая классика» начались в Тверской области
Очередной дружеский книгообмен состоится в Твери
Власти Тверской области рассчитывают на федеральный проект при ремонте мостов
В районах Тверской области преобразят ещё шесть ДК
На участие в программе поддержки местных инициатив в Твери подано 29 заявок
Дорогой смартфон украли в кафе у жительницы Твери
В Твери увеличилось количество вызовов педиатрических бригад скорой помощи
Дошколят в Тверской области поили поддельным молоком
Директор фирмы в Тверской области подозревается в хищении средств материнского капитала
Женщина лишилась ноги, попав под поезд в Тверской области
В двух городах Тверской области продавали орехи и сухофрукты сомнительного качества
В Тверской области домашняя собака заразилась бешенством
Госавтоинспекторы объяснили, почему эвакуируют "шатлы" с улиц Твери
"Лыжню России-2020" в Твери перенесли на 29 февраля