За хранение наркотиков житель Тверской области может сесть в тюрьму на 10 лет

20 Февр. 2020 2020-02-20T11:44:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В причастности к незаконному обороту наркотических средств подозревается 36-летний житель деревни Бахмутово Ржевского района Тверской области. Личность подозреваемого была установлена сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

При досмотре в доме у мужчины обнаружено 386,1 граммов наркотического вещества растительного происхождения. Наркотическое происхождение подтверждено экспертизой.

За незаконное хранение наркотиков, по части 2 статьи 228 УК РФ, фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU