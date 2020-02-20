За хранение наркотиков житель Тверской области может сесть в тюрьму на 10 лет
Ведется следствие
Полицейские задержали подозреваемого в обороте наркотиковФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В причастности к незаконному обороту наркотических средств подозревается 36-летний житель деревни Бахмутово Ржевского района Тверской области. Личность подозреваемого была установлена сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий.
При досмотре в доме у мужчины обнаружено 386,1 граммов наркотического вещества растительного происхождения. Наркотическое происхождение подтверждено экспертизой.
За незаконное хранение наркотиков, по части 2 статьи 228 УК РФ, фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU