2020-02-20T10:48:43+03:00
Общество

В Твери мужчина незаконно проник в квартиру к соседям из-за шума

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
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В отношении нарушителя возбуждено уголовное делоВ отношении нарушителя возбуждено уголовное делоФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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Московским межрайонным следственным отделом г. Твери СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище против воли проживающего в нем лица, совершенное с применением насилия).

По версии следствия, вечером, 30 декабря прошлого года, мужчина пришел к квартире соседей, расположенной в доме на улице Склизкова в Твери, чтобы пожаловаться на шум. Между соседями начался словесный конфликт, в ходе которого мужчина, применив физическую силу, проник в квартиру соседа.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается, - сообщили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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