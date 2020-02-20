Вертолет МЧС доставил в Тверь пациента из Нелидово
Мужчина передан медикам ОКБ
Пациента из Нелидово доставили в Тверь на вертолете МЧС Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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Во вторник, 19 февраля, привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи пациенту из Нелидовского городского округа.
В 16:17 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеево в ЦРБ Нелидовского городского округа для транспортировки пациента.
Спустя несколько часов, в 19:30 вечера, мужчина был доставлен в областную клиническую больницу Тверской области и передан медикам для оказания высокотехнологичной помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU