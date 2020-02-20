Вертолет МЧС доставил в Тверь пациента из Нелидово

20 Февр. 2020 2020-02-20T10:40:22+03:00

Пациента из Нелидово доставили в Тверь на вертолете МЧС Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

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Во вторник, 19 февраля, привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи пациенту из Нелидовского городского округа.

В 16:17 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеево в ЦРБ Нелидовского городского округа для транспортировки пациента.

Спустя несколько часов, в 19:30 вечера, мужчина был доставлен в областную клиническую больницу Тверской области и передан медикам для оказания высокотехнологичной помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU