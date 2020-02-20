2020-02-20T10:05:13+03:00
Общество

На перекрестке у Театра Кукол в Твери не работают светофоры

Движение регулируют сотрудники ГИБДД
Ольга ТРОФИМОВА
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Движение на перекрестке регулируют госавтоинспекторыДвижение на перекрестке регулируют госавтоинспекторыФото: Ирина ТАРАСОВА
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Утром, 20 февраля на перекрестке проспекта Победы и Волоколамского проспекта, у Театра Кукол в Твери отключились все светофоры.

Движение на участке регулируют госавтоинспекторы УГИБДД России по Тверской области.

На проспектах в обе стороны затруднего движение транспорта.

Водителей просят быть внимательнее при проезде данного участка и заранее планировать маршруты.

На проспектах собирается пробка Фото: Ирина ТАРАСОВА

На проспектах собирается пробкаФото: Ирина ТАРАСОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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