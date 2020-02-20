На перекрестке у Театра Кукол в Твери не работают светофоры
Движение регулируют сотрудники ГИБДД
Движение на перекрестке регулируют госавтоинспекторыФото: Ирина ТАРАСОВА
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Утром, 20 февраля на перекрестке проспекта Победы и Волоколамского проспекта, у Театра Кукол в Твери отключились все светофоры.
Движение на участке регулируют госавтоинспекторы УГИБДД России по Тверской области.
На проспектах в обе стороны затруднего движение транспорта.
Водителей просят быть внимательнее при проезде данного участка и заранее планировать маршруты.
На проспектах собирается пробкаФото: Ирина ТАРАСОВА
ИСТОЧНИК KP.RU