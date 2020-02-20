Мужчине зажало ногу в маршрутке в Твери

20 Февр. 2020 2020-02-20T09:55:54+03:00

В Твери мужчина получил травмы в маршрутке Фото: Алексей БУЛАТОВ

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ДТП произошло около 9:30 утра, 19 февраля, на ул. Паши Савельевой, в районе дома №48, в Твери.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 31-летний водитель, управляя маршрутным автобусом "ПАЗ", следующим по маршруту №9, при закрытии дверей зажал ногу пассажира - 57-летнего мужчины - и поехал.

Пассажир упал и получил травмы. Пострадавшего доставили в Больницу скорой медицинской помощи Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU