Мужчине зажало ногу в маршрутке в Твери
Пострадавший доставлен в больницу
В Твери мужчина получил травмы в маршруткеФото: Алексей БУЛАТОВ
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ДТП произошло около 9:30 утра, 19 февраля, на ул. Паши Савельевой, в районе дома №48, в Твери.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 31-летний водитель, управляя маршрутным автобусом "ПАЗ", следующим по маршруту №9, при закрытии дверей зажал ногу пассажира - 57-летнего мужчины - и поехал.
Пассажир упал и получил травмы. Пострадавшего доставили в Больницу скорой медицинской помощи Твери.
ИСТОЧНИК KP.RU