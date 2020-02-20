На улице Лидии Базановой в Твери семилетний мальчик попал под машину
Пострадавший госпитализирован
На Лидии Базановой иномарка сбила ребенка Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла вечером, 19 февраля, на улице Лидии Базановой в районе дома №40, в Твери.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 36-летний водитель, управляя автомобилем "RENAULT LOGAN", наехал на семилетнего мальчика, который вышел на проезжую часть дороги из-за припаркованного автомобиля.
В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован в Детскую областную клиническую больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU